Schömberg Schömberg stellt Weichen für die Zukunft

Hekeler ist sich sicher, dass die Fördermittel, sollten sie einmal fließen, auch in Anspruch genommen würden. "Privatpersonen haben schon ihr Interesse signalisiert, Investitionen zu tätigen", freute sich Bürgermeister Sprenger darüber, dass sich wohl nicht nur die Stadt an der Aufwertung des Stadtbildes und der Wohnqualität engagieren werde.

In der Sitzung wurde auch schon ein Umsetzungsbeschluss gefasst: So wurde die Wüstenrot Haus- und Städtebau in Ludwigsburg damit beauftragt, eine Grobanalyse für die geplanten Sanierungsgebiete "Rathaus/Bahnhof" und den Teilbereich "Dörfe" zu stellen. Damit soll deren Förderwürdigeit überprüft werden. Dafür fallen Kosten von rund 9200 Euro an.