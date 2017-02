Schömberg Schömberg muss Kredite aufnehmen

So geht die Stadtverwaltung derzeit von einer Gesamtkreditaufnahme in den Jahren 2016 bis 2020 in Höhe von 4,3 Millionen Euro aus.

In diesem Jahr sollen es rund 195 000 Euro sein, im kommenden Jahr 967 000 Euro, im Jahr 2019 sogar 1,7 Millionen und 2020 immerhin noch 802 000 Euro.

Während sich die Zuführungsraten aus dem Verwaltungshaushalt, also die im laufenden Geschäft erwirtschafteten Überschüsse, in den kommenden Jahren bei rund einer Million Euro einpendeln sollen, muss die Stadt laut Plan zumindest in diesem Jahr tief in die Rücklage greifen und daraus 741 000 Euro entnehmen. Weil auch im vergangenen Jahr rund 500 000 Euro entnommen worden waren, sinkt die Rücklage fast auf den gesetzlich vorgeschriebenen Wert. In den kommenden Jahren soll es jeweils wieder eine Zuführung zwischen 109 000 Euro (2018) bis 232 000 Euro (2020) geben.

Im gleichen Zeitraum – also zwischen 2016 und 2020 –, auch das darf nicht vergessen werden, tilgt die Stadt planmäßig ihre Schulden um insgesamt 728 000 Euro.

Große Brocken im Investitionsplan

Die großen Investitionsvorhaben im Einzelnen: Sanierung Rathaus: insgesamt 3,5 Millionen Euro (1,5 Millionen Euro in 2018, zwei Millionen in 2019); Feuerwehrgerätehaus (200 000 Euro in 2018); Sanierung Realschule (400 000 Euro in 2018); Sanierung Pfarrscheuer Schörzingen (eine Million Euro nach 2020); Sanierung Eisenbahnstraße (190 000 Euro in 2019); Ausbau Fronbergstraße (180 000 Euro in 2019); Gewerbegebiet Birkenweg (460 000 Euro in 2018), Kanalsanierungen (200 000 Euro in 2020); Kanalsanierung Eisenbahnstraße (480 000 Euro in 2018); Wohnbauförderung (jährlich 120 000 Euro).