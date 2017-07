Schömberg Schnelles Internet für alle geplant

Auch sonst zeigte sich Burkhardt skeptisch gegenüber manchen Aussagen. So teilte Herrmann mit, dass in denjenigen Gebieten, in denen die Telekom in den nächsten drei Jahren für schnelles Internet sorgen will, keine staatliche Förderung möglich sei. Die Telekom habe sich bis jetzt immer an ihre Ausbaupläne gehalten, wenn auch oft nur auf den letzten Drücker. Burkhardt befürchtet, dass in den nächsten drei Jahren erst einmal nichts passiert. "Das geht so nicht", sagte er erbost. "Dann muss etwas anderes passieren", machte Bieselsbergs Ortsvorsteher deutlich.

Herrmann weiß für diesen Fall aber einen Geheimpfad. Nach seinen Worten ist eine Förderung durch den Staat im Ausnahmefall auch dort möglich, wo die Telekom das Breitbandnetz ausbauen will. Bedingung sei, das Gewerbebetriebe schnelles Internet benötigten. Diesen Bedarf sollte man auch schaffen, findet Herrmann.

Letztlich ist geplant, in den Gewerbegebieten sowie am Schulstandort kurzfristig schnelles Internet durch Glasfaserkabel zu ermöglichen. Das gilt auch für unterversorgte Wohnanlagen. Langfristig soll das gesamte Gemeindegebiet an das Glasfasernetz angeschlossen werden.