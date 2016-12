Schömberg "Schlichem-ART" hat Premiere

Auf dem Programm steht das Zwei-Personen-Stück "Was du kannsch, kann i au" von Edeltraut Müller. In den Hauptrollen sind Sabrina Fliegel und der Theater-Gründer selbst zu sehen. Fliegel wurde 1989 in Geislingen an der Steige geboren und absolvierte eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin. Sie spielte schon in mehreren Musicals und glänzte in diversen Rollen vor der Kamera.

Nach dem Theater-Auftakt in Schömberg steht eine Tournee durch das Obere Schlichemtal an. Geplant sind zunächst Aufführungen in Hausen am Tann, Zimmern unter der Burg und in Schörzingen. Dann will Kugele auch in anderen Gemeinden im Zollernalbkreis auftreten. Im Sommer soll ein neues Stück einstudiert werden, mit dem er ab Herbst auf Tournee gehen wird.

"Jetzt kann ich zeigen, was ich in der Vergangenheit alles gelernt habe", freut er sich. Erfahrung hat der 44-Jährige schon vielseitig gesammelt. Nach seinem Bauingenieur-Studium machte er erste professionelle Schritte am Staatstheater Darmstadt. Danach besuchte er die Freiburger Schauspielschule und wirkte in Produktionen in Deutschland und der Schweiz mit.

Sein Herz gehört dem Theater, doch auch im Film und Fernsehen hat der Schömberger bereits Spuren hinterlassen. Er spielte in mehreren Tatort-Produktionen an der Seite von Robert Atzorn, Dieter Pfaff, Ulrike Folkerts und Heiner Lauterbach mit. Mit dem Kurzfilm "Das letzte Lächeln" gewann er auf der Berlinale 2012 den "99fire-film-Award".

In diesem Jahr feierte Kugele im Europapark in Rust sein zehnjähriges Jubiläum mit den "Horror Nights". Dort spielt er seit Beginn den Horrorclown Smiles. Im Sommer gastierte er am Schömberger Stausee zusammen mit Magier Daniel Bornhäußer im "Circus of Illusions".

Jetzt ist er zurück bei seinen Wurzeln – auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Er hat zwar keine eigene Bühne, aber mit seinem Tourneetheater "Schlichem-ART" ist er diesem Traum ein großes Stück näher gekommen. "Natürlich ist es ein Traum von mir, in einem eigenen Theater zu spielen", sagt der Schauspieler, aber jetzt gilt es erst einmal mit dem ›Schlichem- ART‹ zu zeigen, wie unterhaltsam Theater sein kann."

Und da kommt die schwäbische Komödie "Was du kannsch, kann i au" gerade richtig. In drei Akten darf sich das Publikum über jede Menge Beziehungskomik freuen. Es geht um Sabine und Stefan, die sich nach 15 Jahren Ehe auseinandergelebt haben.

Sie beschließen, Tisch und Bett zu trennen, was allerdings in der kleinen Wohnung nicht ganz so einfach ist, zumal sich Stefan damit nicht anfreunden kann. Aber Sabine ist geschickt und lässt ihrer Kreativität freien Lauf. Das gemeinsame und doch getrennte Leben wird zum absoluten Horror und bringt die beiden an den Rand des Wahnsinns.

"Schlichem-ART" bringt mit diesem Stück eine gehörige Portion Humor in den Gasthof zum Plettenberg. Und dieses soll, wenn es nach dem Willen von Holger Kugele geht, seine Kreise ziehen – immer unter dem Motto: "Lachen dringend erwünscht."

Die Aufführungen im Gasthaus zum Plettenberg finden statt am Dienstag und Donnerstag, 10. und 12. Januar, sowie am Dienstag und Donnerstag, 17. und 19. Januar, jeweils ab 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf im "Plettenberg" neun und elf Euro, an der Abendkasse 10,50 und 12,50 Euro.

Weitere Informationen: www.schlichem-art.de