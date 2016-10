Schömberg Schautafeln regen auch zum Nachdenken an

Lebensqualität, Wohlergehen und Glück werden maßgeblich durch die Wohnung und das Wohnumfeld mitbestimmt. Da dieses Grundbedürfnis des Menschen mit zunehmendem Alter an Bedeutung gewinnt, möchten ältere Menschen so lange wie möglich, auch im Fall einer Hilfe– oder Pflegebedürftigkeit, in der vertrauten Wohnumgebung leben. Wenn sich nun Menschen rechtzeitig mit einer für sie passenden Form des Wohnens und der Betreuung befassen wollen, brauchen sie geeignete Informationen.

Verständliche Übersicht

Die Wanderausstellung "Vielfältige Wohnformen im Alter" ist ein Kooperationsprojekt von Kreisseniorenrat Calw, der Gemeindeverwaltung Schömberg, dem Verein "Menschen helfen Menschen" und dem VdK-Ortsverband Schömberg. Erfahrene Architekten und Mitglieder des Kreis-Seniorenrats haben eine verständliche und informative Übersicht über eine Vielfalt an Wohnformen beim Älterwerden einschließlich zahlreicher Variationsmöglichkeiten zusammengestellt. Die Ausstellung kann noch bis 31. Oktober im Neuen Rathaus Schömberg besucht werden.