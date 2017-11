Schömberg Schaurig-schöner Kürbis

Für viele der Besucher war es das erste Mal, dass sie mit Messer und Löffel einen Kürbis künstlerisch bearbeiteten. Die mobile Brandübungsanlage vor dem Gerätehaus, mit der die aktiven Feuerwehrmänner eine Brandsituation simulierten, weckte die kindliche Neugier. Die Augen der Kinder glänzten, als sie die Anlage näher begutachten durften, die kontrolliert Flammen erzeugt.

Die Kindergruppe der Freiweilligen Feuerwehr besteht seit Mai diesen Jahres. 15 Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren lernen spielerisch die Aufgaben der Feuerwehr kennen. Fünf Betreuer kümmern sich um die Nachwuchskräfte. Inzwischen gibt es sogar schon eine Warteliste, weil die Nachfrage so groß ist. "Der Nachwuchs in der Jugendfeuerwehr war zu gering", berichtet Kommandant Armin Müller. "Mit zehn Jahren kann man dort eintreten, aber in diesem Alter sind die meisten Kinder bereits in anderen Vereinen integriert." Um das zu ändern, bietet nun auch die Feuerwehr Unterhaltung für Kinder an. Es werden mit ihnen vorwiegend Spiele gespielt, die Bezug zur Feuerwehr haben: Dazu gehören unter anderem Wasserspiele, Gerätekunde der Fahrzeuge und technische Knotenübungen. Das Absetzen eines Notrufs und die Anwendung einer stabilen Seitenlage wurden bereits geübt. Dadurch werden sie langsam an die Feuerwehr herangeführt. Die Gruppe trifft sich jeden dritten Samstag im Monat von 15 bis 16.30 Uhr.