Der Spontanitätsexperte Sascha Korf, gibt nicht nur am Freitag, 3. März, sondern auch am Donnerstag, 2. März, auf der Bühne des Kaffee-Gässle-Vereins im Hotel Haus am Kurpark in Schömberg eine Vorstellung. Sie beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro unter der Telefonnummer 07084/54 00, unter kaffee-gaessle-seh-buehne@gmx.de oder unter www.hotel-hausamkurpark.de. Foto: Veranstalter