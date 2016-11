Schömberg Ruhepol in oft hektischer Vorweihnachtszeit

Wie in den vergangenen Jahren haben sich die Schömberger Stubenmusiker Gäste eingeladen, die das Programm abwechslungsreich mitgestalteten. Die "Baumhäusler" aus dem Raum Ludwigsburg, ebenfalls eine Familienmusik, bestehend aus den Brüdern Wolfram und Gregor Breckle mit ihren Ehefrauen Ingrid sowie Tina, spielten traditionelle und moderne Stubenmusik aus dem Allgäu mit Zither, Hackbrett, Gitarre und Harfe. Mark und Conny Geiselhardt, ein Zwillingspaar, traten in der Festtagstracht seiner Heimatgemeinde Bretzingen auf. Mark spielte auf der Maultrommel, dem ältesten und kleinsten Instrument, eine Polka und wurde von seiner Schwester am Hackbrett begleitet.

Hannelore Schray, seit Anbeginn der adventlichen Stubenmusik dabei, hatte ein vorweihnachtliches Mundart-Gedicht mitgebracht. Ebenfalls in bestem – verständlichen – Schwäbisch, nicht im breitesten Rottenburger Dialekt, den der Autor Sebastian Blau für die Weihnachtsgeschichte "s’Weggetaler Kripple" verwendet hat, erzählte Helmut Mattern abwechselnd mit Zither-Einlagen von Herbert Schneider das ans Lukas-Evangelium angelehnte Weihnachtsgeschehen. Und "Quint­Accord" (Raoul Bumiller, Christopher Müller, Lukas Bolay, Sebastian Fix und Moritz Mahler), ein Gesangsensemble aus den Reihen der Calwer Aurelius Sängerknaben, spannten mit etwas anderen als den gewohnten Arrangements einen Bogen vom Gospel "Go tell it on the mountain" über die Commedian Harmonists mit "Mein kleiner grüner Kaktus" bis zu den modernen Weihnachtsklängen "Jingle Bells" und "White Christmas".