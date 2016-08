Schömberg Raisch will mit regionalen Zutaten punkten

Schömberg/Calw-Oberriedt. Im Juli war Baubeginn auf dem Grundstück Poststraße 12/3, ziemlich direkt am Kreisel zur Lindenstraße hin – gegenüber der Tankstelle Rentschler. An der Stelle eines ehemaligen Wohnhauses, das schon vor einiger Zeit hier abgerissen wurde, soll in den kommenden Monaten ein großzügiges Geschäftshaus mit rund 300 Quadratmetern Nutzfläche entstehen. Geplant ist der Bäckerei-Verkauf im Erdgeschoss – verbunden mit einem Gastronomie-Bereich, der sich über das Erdgeschoss mit rund 20 Sitzplätzen und das Obergeschoss mit weiteren 40 bis 50 Sitzplätzen erstrecken wird. Neben der obligatorischen Treppe verbindet ein gläserner Aufzug die beiden Geschosse und sorgt so für eine barrierefreie Zugänglichkeit. Vom Obergeschoss aus sind Terrassen-Balkone zugänglich, auf denen bei guter Wetterlage weitere "Sonnen-Plätze" auf die Gäste warten.

Bis Sommer 2017 soll alles fertig sein

Fertiggestellt werden soll der Neubau, so Firmen-Chef Udo Raisch, bis Sommer nächsten Jahres. "Eigentlich wollten wir bis diesen Oktober bezugsfertig sein", erzählt der Bäckermeister, dessen Stammbetrieb sich in Oberriedt befindet. "Aber die Verhandlungen waren schwierig", sodass es – ähnlich wie bei der eigentlichen Schömberger "Neue Mitte" – auch beim Raisch-Neubau immer wieder zu Verzögerungen kam. Aber schließlich hat alles gepasst. "Rechtzeitig zum Jubiläum", wie sich Udo Raischs Ehefrau Linda freut: Mitte September feiert das Familien-Unternehmen nämlich seinen 25. Geburtstag. Und dabei jetzt auch die sichere Zukunft am Standort Schömberg.