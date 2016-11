Schömberg Räte: Notarzt braucht zu lange

Wenn der Notarzt ausrückt, geht es oft um wenige Sekunden, die über Leben und Tod entscheiden. In Schömberg, beziehungsweise auf der gesamten Enz-Nagold-Platte, ist genau das ein großes Problem: Laut der CDU-Fraktion im Gemeinderat dauert es durch die erhöhte Lage der Gemeinden im Durchschnitt zwischen 16 und 18 Minuten, bis der Notarzt eintrifft. Gerade einmal zehn Minuten sind deutschlandweit vorgesehen.

Darum soll nun der Bereichsausschuss, in dem unter anderem Vertreter der AOK und des Roten Kreuzes sitzen, davon überzeugt werden, einen regulären Notarztstandort auf der Nagold-Enz-Platte einzurichten. Alle Schömberger Gemeinderäte und der Bürgermeister Matthias Leyn haben hierfür eine Petition unterschrieben. "Wir haben einfach demografische Veränderungen und dazu noch diese Höhenlage", erklärt CDU-Gemeinderätin Ulrike Mayrhofer. "Das Thema beschäftigt den Gemeinderat und auch die Bürger schon länger. Wir müssen uns jetzt dafür stark machen."

Über 600 Mal muss der Notarzt jährlich auf der Nagold-Enz-Platte ausrücken. Viele Male davon bedingt durch die in Schömberg angesiedelten Kliniken, in denen viele Schwerstkranke behandelt werden. "Wenn neben ihnen jemand mit einem Herzstillstand umkippt, dann sind fünf Minuten furchtbar lang", unterstreicht Mayrhofer. In der Regel werde nicht einmal die Zeit von maximal zehn Minuten vom Verständigen bis zum Eintreffen des Arztes in Schömberg und Umgebung eingehalten. "Und dabei sind noch nicht der Winter oder sonstige Umstände mit einberechnet. Dazu kommt, dass die Hausarztversorgung hier auch immer weiter ausdünnt", fügt die Gemeinderätin hinzu.