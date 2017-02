Moderator Florian Weber (Mitte) stellt im SWR-Fernsehen die Alltagstauglichkeit von Prominenten auf die Probe. In der Sendung "Meister des Alltags" am Montag, 6. Februar, ab 22.30 Uhr treten Comedian Bodo Bach (Zweiter von links) sowie Moderatorin Enie van de Meiklokjes (links) gegen die Schauspielerin Alice Hoffmann und den Kabarettisten Christoph Sonntag an. Beide Teams spielen jeweils für einen guten Zweck. Die erspielte Summe des Siegerteams wird verdoppelt. Sollten Enie van de Meiklokjes sowie Bodo Bach gewinnen, geht der Gewinn an die Kinderklinik Schömberg, heißt es in einer Pressemitteilung des SWR. Foto: SWR