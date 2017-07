Schömberg Preise für einsatzfreudiges Spiel

Während die Klassen 8 bis 10 sowie eine Lehrermannschaft sich an einem Tag im heißen Sand vergnügten, waren am folgenden Tag die Klassenstufen 5 bis 7 und die Integrationsklasse an der Reihe.

In spannenden Spielen zeigten alle 23 teilnehmenden Mannschaften ihr Können. Jede Mannschaft musste zumindest zwei Frauen in ihren Reihen vorweisen, die Integrationsklasse brachte eine reine Damenmannschaft zustande. Erfreulich war nicht nur das sommerliche Wetter, sondern auch die faire Spielweise aller Mannschaften, sodass die Schiedsrichter leichtes Spiel hatten.

Weil es beim Beachhandball darum geht, möglichst spektakuläre Tore zu erzielen und den Zuschauern ein tolles Spektakel anzubieten, ist der Turniersieg eher nebensächlich. Folglich erhielten die Turniersieger "Meine Lieblingsmannschaft" der Realschulklasse 9b und die "Blauen Magier" der Klasse 6a der Realschule nur eine Urkunde verliehen, genauso wie alle anderen teilnehmenden Mannschaften.