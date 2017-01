Schömberg "Potenzial vorhanden"

Der Marktplatz wurde bereits Ende der 1980er-Jahre im Zuge eines Sanierungsprogramms umgebaut. Planer Johann Senner sprach von einem "attraktiven Platz". Projektleiterin Tina Hekeler sieht noch "Aufwertungspotenzial". Auf dem Weg in Richtung B 27 äußerte Senner den Vorschlag, die "Abbiegespur zu verkürzen", etwa in Form eines Mittelstreifens. Dies habe sich bereits bewährt. Sprenger bekräftigte seine Forderung, den "Schwerlastverkehr" aus der Stadt herauszubekommen. "Der Verkehr nimmt zu, der Lärm an der Bundesstraße ist ganz störend", bemerkte Anwohnerin Maria Schiller.

Am in die Jahre gekommenen Rathaus, das auch Mängel in der Bausubstanz aufweist, sagte Stadtbaumeisterin Anke Holtz: "Das Rathaus steht unter Denkmalschutz, das macht die Sache nicht einfacher." Es ergebe keinen Sinn, dass dieses einerseits unter Schutz stehe, andererseits aber kein Kulturdenkmal sei, so Sprenger. Als "Rohdiamanten" bezeichnete Senner das Rathaus: "Es wäre toll, wenn man dessen Hülle erhalten könnte." Beim Gang in Richtung Stausee schlug Senner einen Rundweg um die Stadt in diesem Bereich vor, und sah weiteres Potenzial für die Schlichemtalsperre. Hekeler hat sich mit der Idee einer rund 200 Meter langen Hängebrücke zum Stausee auseinandergesetzt. "Das wäre ein innovatives und tolles Konzept. Im Rennen um Fördergelder befindet sich Schömberg im Kampf mit anderen Städten und hätte mit solch einem Vorhaben durchaus größere Chancen", sagte sie.

Im Bereich des Bahnhofs wurde ein Verbindungsweg gefordert, einige sahen dort einen geeigneten Standpunkt für einen Spielplatz. Sprenger machte Hoffnung: "Die Bahn ist nicht abgeneigt, der Stadt dieses Gelände zu verkaufen."