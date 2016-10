Schömberg "Positiv Denken hilft"

Dorothee Erlbruch aus Niefern referiert zum Thema: "Positiv denken – wozu noch glauben – Was trägt zu einem glücklichen und zufriedenen Leben bei?"

Vielen Menschen, so Erlbruch, helfe eine positive Lebenseinstellung. Mit positivem Denken komme man viel besser und leichter durchs Leben. Erlbruch: "Woran wir glauben, spielt keine Rolle. Ob an Gott, an Engel, an Jesus oder an eine andere höhere Macht. Hauptsache, es tut jeder Einzelnen gut und bringt ihr etwas."

Stimmt das wirklich?, fragt die Referentin. Wo stößt positives Denken an seine Grenzen? Welche faszinierenden Erfahrungen machen Menschen, die an Jesus Christus glauben? Das sind nur einige Fragen, denen die Referentin nachgehen will.