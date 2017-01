Schömberg Pistentech zieht nach Schömberg

Antonios Karakikes will mit seinem Unternehmen mit derzeit vier Mitarbeitern Ende des Jahres, Anfang 2018 komplett nach Schömberg umgezogen sein. Nutzen will er auch den alten Bahnhofsschuppen, den er mit erworben hat. Eventuell werde eine neue Halle errichtet. Derzeit

Der griechische Unternehmer hat mit der Aufbereitung und dem Verkauf von gebrauchten Pistenraupen eine Marktlücke entdeckt. Seit mehr als zehn Jahren ist er im Geschäft, hauptberuflich betreibt er die Firma seit 2010. Vor einem Jahr wurde eine Niederlassung in der Türkei eröffnet, wo derzeit an die zehn Mitarbeiter im Einsatz sind. Im größen Skigebiet in der Türkei organisiert er die komplette Präparierung der Pisten, die 546 Kilometer lang sind. Seine Pistenraupen, so Karakikes, kämen aber nicht nur in den Bergen und in Skigebieten zum Einsatz, sondern würden verstärkt auch zur Pflege von Biotopen oder zum Mulchen, für den Torfabbau oder zur Maissilage bei Biogasanlagen eingesetzt. Karakikis verkauft seine Maschinen an Kunden weltweit.

Der Unternehmer ist in den 1990er-Jahren nach Deutschland gekommen. Seine Familie führte ein Lokal. Über eine Baufirma ist er schließlich auf das Geschäft mit den Pistenraupen gekommen.