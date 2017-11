Schömberg Parkplatz, Leichenhalle und Wege

So sollen Mittel für die Sanierung der Leichenhalle in den Haushalt 2018 aufgenommen werden. Unter anderem sollen das Dach gerichtet und die Sanitäranlagen auf Vordermann gebracht werden.

Laut Ortsvorsteherin Birgit Kienzler müssen die genauen Kosten noch ermittelt werden. Zunächst geht man von (geschätzten) Investitionen in Höhe von 50 000 Euro aus. Auch hinsichtlich der Sanierung der Außenanlagen müssen die Kosten noch ermittelt werden. So soll der hintere Parkplatz gerichtet werden, der einzige barrierefreie Zugang zum Friedhof. Auch die Sanierung der seitlichen Pflasterfläche an der Leichenhalle und diejenige der Friedhofswege sind angedacht.

Nach Angaben von Kienzler will sich das Gremium nun mit einem Fachmann abstimmen. Lägen alle Kosten auf dem Tisch, werde sich zeigen, ob man eine Gesamtlösung in Angriff nehmen könne oder ob die Sanierungsmaßnahmen in zwei Bauabschnitten erfolgen müssen.