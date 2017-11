Schömberg Orchester und Solisten

Die Aufführung steht unter dem Motto "Klangfarben-Konzert". Mit dabei sind die Jugendgruppe unter Leitung von Linda Rieger sowie die Jugendkapelle und das aktive Orchester der Stadtkapelle unter der Leitung von Thomas Scheiflinger. Die Musiker versprechen den Besuchern einen "bunten Abend für Orchester und Solisten".

Die Aktiven werden diese Werke intonieren: "Zarathustra 2000" von Richard Strauss, "The Bells of Sagrada Familia" von Satoshi Yagisawa, "Memory" von Andrew Lloyd Webber mit Solosaxofonist Matthias Geiger, "Il Triello" von Ennio Morricone mit Solotrompeter Jochen Kirschbaum sowie "Action Sonata for Tuba and Band" von Brian Sadler mit Simon Stöbel an der Tuba. Und schließlich wird die Stadtkapelle zum Abschluss das Werk "An American Symphony" von Michael Kamen aufführen.

Wie die Stadtkapelle weiter mitteilt, werden in der Stauseehalle zum Konzert Tische aufgestellt. Getränke und kleine Speisen können vor und nach dem Konzert sowie in der Pause in Selbstbedienung erworben werden. Während des Konzerts wird nicht bewirtet.