Schömberg Oliver Bayer übernimmt Amt von Bregenzer

Schömberg-Schörzingen. Nach der Eröffnung der Hauptversammlung durch Zunftmeister Moritz Bregenzer ließ Schriftführer Ralf Widmann die vielfältigen Aktivitäten Revue passieren.

Er erinnerte an den Kinder-Geisellehrgang, ans Ringtreffen in Denkingen, an den bunten Abend und die Dorffasnet, die gut besucht gewesen sei. Man habe aber auch an der Dorfputzete teilgenommen und beim Altennachmittag bewirtet. Bei der Renovierung der Zunftstube seien größere Schäden entdeckt worden, so habe das Dach neu gedeckt werden müssen. Der zwölf Mitglieder zählende Narrenrat habe 14 Sitzungen abgehalten, dem Verein gehörten 366 Mitglieder an, betonte er.

Über die Auflösung der Showtanzgruppe berichtete Ellen Kienzler. Einige Aktive hätten aufgehört, Nachwuchstänzer seien noch nicht gefunden worden. Sie hofft, in dieser Saison wieder neu starten zu können. Zunftmeister Moritz Bregenzer bedauerte, dass nach der Auflösung der Hexentanzgruppe nun auch die Showtanzgruppe nicht mehr aktiv sei.