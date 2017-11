Der Obst- und Gartenbauverein Schörzingen hat die Lahrer Blumenschau "Chrysanthema" besucht. Los ging es mit einer lehrreichen und imposanten Stadtführung durch die reich geschmückten Straßen und Plätze. Man konnte sich nicht sattsehen an den vielen farbenprächtigen Arrangements in Form faszinierender Blumenbeete, künstlerischer Blumenwagen oder üppigen Häuserschmucks mit ausgefallenen Kaskadenchrysanthemen. Nach dem Mittagessen folgte ein Verdauungsspaziergang durch die Stadt. Anschließend ging die Fahrt weiter nach Münchweier zur Weinprobe, bevor man wieder mit vielen Eindrücken in Schörzingen ankam. Foto: Maier