Schömberg Oberlengenhardt: Heftiger Streit wegen Aussichtsturm

Weniger strittig war der Turmbau an sich. Schärfe kam in die Diskussion, als SPD-Fraktionschefin Susanne Ring das bestehende Windrad in Lan­genbrand ins Spiel brachte. Sie hatte angeregt, die Voruntersuchung für ein solches Projekt auf dieses Windrad auszudehnen. So sei dieser Turm rund 70 Meter hoch und biete eine 360-Grad-Rundumsicht. "Wir brauchen eine fundierte Entscheidung", sagte Ring. Die Machbarkeit müsse ins Verhältnis zu den Kosten gesetzt werden.

Gegen eine Notlösung

Heftiger Widerspruch kam von Gemeinderat Andreas Ehnis (CDU). Er sprach sich für einen neuen Turm mit dem entsprechenden Brandschutz aus. Für ihn macht es keinen Sinn, das bestehende Windrad zum Aussichtsturm umzufunktionieren. Er bezeichnete dies als Notlösung. Er erinnerte daran, welche Probleme es hinsichtlich des Brandschutzes beim Stuttgarter Fernsehturm gegeben habe.