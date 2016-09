Schömberg Oberhohenberg: Einige Eschen müssen dort weg

Schömberg-Schörzingen (bv). Wie Ortsvorsteherin Birgit Kienzler in der Sitzung des Ortschaftsrats am Dienstag sagte, habe Förster Elmar Maier bei einem Vorort-Termin den Räten die kranken Bäume gezeigt und entsprechende Sicherungsmaßnahmen erläutert. Dabei, so Kienzler, sei klar geworden, dass einige größere Eingriffe bevor stünden und einige Bäume wegen der Verkehrssichertheit gefällt werden müssten. Dies betreffe unter anderem die Allee im Bereich des Parkplatzes auf dem Oberhohenberg und den Bereich rund um die dortige Albvereinshütte. "Die Eingriffe wird man sehen. Das wird dort lichter", sagte Kienzler.