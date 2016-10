Schömberg Nur zwei potenzielle Kandidaten bleiben übrig

Konkret sei noch nichts entschieden, betont Reiner. Gespräche über die Wahl des Vorsitzenden und seiner beiden Stellvertreter hätten jedoch stattgefunden. Das Thema sei im Verwaltungsrat des Verbands schon besprochen worden, sagt Anton Müller: "Das ist aber kein Streitpunkt. Bei der Wahl wird es keine Überraschungen geben." Auch der Geschäftsführer des Verbands, Hans Joachim Lippus, betont, dass es eine "einvernehmliche Lösung" geben werde. "Wir wollen nach außen dokumentieren, dass im Verband Einheit und Ruhe herrschen."

Das war nicht immer so: Deshalb hatten vor einigen Jahren die kleineren Gemeinden, die über die Mehrheit der Stimmen in der Verbandsversammlung verfügen, gegen die Stadt Schömberg durchgesetzt, dass das Amt des Vorsitzenden künftig im rollierenden Verfahren besetzt und nicht automatisch dem Schömberger Bürgermeister zugeschlagen wird. Dies bedeutet, eine Legislaturperiode hat der Schömberger Verwaltungschef den Vorsitz, dann einer der Bürgermeister der kleineren Gemeinden, dann wieder der Schömberger Schultes und so weiter.

Monique Adrian war die erste Umland-Bürgermeisterin, die den Vorsitz übernahm. Sie gewann bei der Wahl am 30. September 2010 mit 15 zu sechs Stimmen gegen Karl-Josef Sprenger, der vom Schömberg Gemeinderat beauftragt worden war, trotz der Kandidatur von Adrian in den Ring zu steigen. 2013 übernahm Sprenger wieder den Vorsitz.

Dem Gemeindeverwaltungsverband gehören mit Schömberg, Dotternhausen, Dormettingen, Dautmergen, Zimmern unter der Burg, Weilen unter den Rinnen, Ratshausen und Hausen am Tann acht Gemeinden an. Drei davon, Zimmern unter der Burg, Dautmergen und Hausen am Tann, haben ehrenamtliche Bürgermeister.