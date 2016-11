Schömberg Nostalgie gepaart mit Inspiration

"Reibungspunkte" bleiben nicht unerwähnt

Es ging um die Entwicklung dessen, was man früher "Fremdenverkehr" nannte – heute "Tourismus". Um den Aufbau eines neuen Profils für Schömberg. Von Anfang an habe es dabei immer eine enge Vernetzung, auch "Vermischung" mit der Gemeinde(verwaltung) gegeben, etwa dadurch, dass der Geschäftsführer des Vereins immer von der Gemeinde gestellt wurde. Aber, so verhehlte Christoph Eck an keiner Stelle, gerade in den letzten Jahren unter der Vorgängerin des jetzigen Bürgermeisters Matthias Leyn habe es bei dieser Zusammenarbeit auch Probleme und "Reibungspunkte" gegeben. Heute fänden aber Rathaus und THG in Schömberg wieder vermehrt zueinander, um Kräfte zu bündeln und die Zukunft der Gemeinde aktiv zu gestalten.

Insofern fand das Grußwort von Bürgermeister Leyn bei den Anwesenden an diesem Abend besondere Aufmerksamkeit, sprach er doch von der Unverzichtbarkeit des THGs für die Gemeinde, von den immer wieder ungemein kreativen Leistungen des THGs für die Weiterentwicklung des Ortes – etwa als Vorreiter bei der Umsetzung von verkaufsoffenen Sonntagen, den Modeschauen oder jüngst den "Kofferversteigerungen". Allerdings: "Schömberg ist eine finanzschwache Gemeinde, werde es immer bleiben." Trotzdem habe der Gemeinderat ein klares Votum und Bekenntnis zur Entwicklung und Förderung des Tourismus für die Zukunft abgegeben, wobei "wir vielleicht auch neue Wege gehen müssen; Entscheidungen treffen, die schwer fallen werden." Das werde aber alles nur gemeinsam gehen – mit dem THG.

Region boomt seit einigen Jahren wieder

Vielleicht unerwartet ernste Worte für einen eigentlich fröhlichen Festakt, aber tatsächlich Indiz dafür, dass Schömberg auch heute wieder vor großen Herausforderungen steht. Aber in einem guten Umfeld, wie René Skiba, Geschäftsführer der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald, in seinem Festvortrag skizzierte. Die Region boomt seit ein paar Jahren wieder im Tourismus, aber die Zielgruppen hätten sich gegenüber früheren Jahren radikal verändert. Gesundheit – nach wie vor ein Top-Thema. Aber auch etwa Erlebnis-Reisen, die man mit einem neuen "Destinationsmarketing" für den Nordschwarzwald überregional bekannt machen wolle. Tourismus sei und bleibe auch für Schömberg "ein Wirtschaftsfaktor mit Wachstumspotenzial."

Eine, die bei all dem besonders aufmerksam an diesem Abend zuhörte, war Stefanie Dickgiesser, die künftige Leiterin der "Touristik und Kur" in Schömberg. Sie fängt zwar erst zum 1. Januar offiziell an, aber zum THG-Jubiläum kam sie natürlich schon jetzt gerne, weil "ich hier quasi alles wichtige über Schömberg auf einmal erfahre".

Dazu gehörten auch die wohl gepflegten und geliebten Traditionen in Schömberg, wie zum Beispiel, wenn sich die örtliche Trachtengruppe mit Hefezopf und kräftigen Schnaps bei den Honoratioren für ihre Einladung bedankt.