Schömberg Noch Plätze frei im Kindergarten

Wie Kellner ausführte, werde die Öffnungszeit bis 13 Uhr von den Eltern gerne in Anspruch genommen. "Dieses Betreuungsangebot einzuführen, war eine gute Entscheidung."

Seit die Grundschule aufgrund der Aufnahme der Ratshausener Kinder einen geänderten Schulbeginn habe, würden viele Kinder um 7.30 Uhr in den Kindergarten gebracht. Zur Zeit, so Kellner, nähmen 21 Kinder die Öffnungszeit von 11.45 bis 13 Uhr in Anspruch.