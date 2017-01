Schömberg Noch keineRückmeldung der BayWa

Schömberg. Nach den Worten von Bürgermeister Matthias Leyn hat sich die BayWa als Projektierer (Planer der Anlage) auf ein Schreiben der Gemeinde Schömberg noch nicht gemeldet. In diesem Brief will die Kommune vor einem Vertragsabschluss unter anderem wissen, wie die BayWa mit dem bestehenden Windrad auf der Lan­genbrander Höhe umgeht.

Die vom Rat geforderte Rechtsprüfung ist bislang nicht abgeschlossen

Auch die von der Mehrheit des Gemeinderates geforderte Rechtsprüfung des entsprechenden Flächennutzungsplanes ist noch nicht abgeschlossen. Das Gremium hatte gefordert, dass der Plan wasserdicht sein muss.