Viele Spaziergänger wundern sich in diesen Tagen über den niedrigen Wasserstand im Schömberger Stausee. "Das ist eine ganz normale Sache", sagt Sperrwärter Wolfgang Strobel. Grund für das wenige Wasser in der Schlichemtalsperre sei schlicht der Umstand, dass es in diesem Jahr sehr wenig geregnet habe. So würden im Jahresdurchschnitt etwa 600 Liter Regenwasser pro Quadratmeter gemessen, heuer seien es wohl nur 400 Liter gewesen. "Das merkt man. Wenn es nicht regnet, fließt kein Wasser in den See." Bisher sei dies "nicht besorgniserregend", sagt Strobel. Für die Fische sei noch genügend Wasser vorhanden, und auch Holcim habe noch keine Probleme mit dem Brauchwasser. Strobel: "Aber natürlich wäre es gut, wenn es mal richtig regnen würde." Foto: Visel