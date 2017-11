Schömberg Neues Zentrum: Pfarrer Kröger optimistisch

Die ersten Entwürfe liegen bereits vor und konnten am Reformationstag im Rahmen eines gemeinsamen Mittagessens der Mitglieder der katholischen Gemeinde Schömberg und der evangelischen Gemeinde Erzingen-Schömberg im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst der beiden Gemeinden in der katholischen Kirche St. Joseph in Schömberg begutachtet werden. "Ich bin sehr positiv gestimmt, dass wir das Geld für die geplante Erweiterung diesmal zusammenbekommen werden", ist Kröger frohen Mutes. Kröger hofft auf die tatkräftige Unterstützung der rund 2000 Gemeindemitglieder, denen die Dringlichkeit der Erweiterung in einer Videovorführung vor Augen geführt wurde.