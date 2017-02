Schömberg Neues Konzept

Ein Ärgernis ist in Schömberg die Kraterlandschaft in der Neuen Mitte. Dort sollen einmal Geschäfte und Wohnungen entstehen. Das rund 26 000 Quadratmeter große Areal liegt schon seit einiger Zeit brach. CDU-Fraktionschef Joachim Zillinger hat in seiner Haushaltsrede scharfe Kritik an den Zuständen geübt. So manche glauben wohl, dass sich daran so schnell nichts ändern wird, denn einige Hügel sind inzwischen mit Gipfelkreuzen versehen.