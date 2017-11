Schömberg Neuer Bildband über Burgenmaler Koch

Dieser Bildband, den Wagner mit seiner Frau Marlies verfasst hat, wird an diesem Samstag, 18. November, um 17 Uhr im "Haus der Begegnung" (Grüner Hof 7) in Ulm vorgestellt. Dort hatte Koch viele Jahre lang gelebt und gearbeitet.

Der Bildband umfasst rund 200 Seiten im Querformat DIN A 4. Der Schwäbische Albverein (Kulturarchiv) hat den Bildband zum 40-jährigen Bestehen des Verlags herausgegeben, der im Haus der Formmerner Volkskunst angesiedelt ist und von Manfred Stingel geleitet wird. Er betont: "Der Bildband, der viele unbekannte Burgenbilder zeigt, ist ein schöner und wichtiger Beitrag des Albvereins zum Kulturerbejahr 2018."

Ähnlich wie bei der Vorstellung von Wagners erstem Buch über Koch am 10. Dezember 2016 in Schörzingen, wird es auch in Ulm einen Lichtbildervortrag über die Lebensgeschichte und die Arbeiten von Konrad Albert Koch geben. Der Albverein umrahmt die Buchvorstellung musikalisch und bewirtet.