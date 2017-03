Schömberg Neue Quartiere für die Fledermäuse

Außerdem hat der Ortschaftsrat den Zeitpunkt für die Begrünungen auf den Grundstücken auf zwei Jahre nach Baufertigstellung festgesetzt. Des Weiteren hatte das Schörzinger Gremium entschieden, auch für den Bauplatz eins alle Dachformen und -neigungen offen zu halten. Lediglich für den Bauplatz sieben, der bis an die Hauptstraße reicht, ist ein Satteldach oder Walmdach vorgesehen – sofern das Hauptgebäude auf der Ebene der Hauptstraße errichtet wird.

Auf Beschluss des Ortschaftsrats ist nun für jeden Bauplatz eine Zisterne mit einem Fassungsvermögen von mindestens vier Kubikmetern vorgeschrieben. Der Überlauf ist an die Kanalisation anzuschließen. Die Verwaltung, so Neumann, habe diese vom Rat einstimmig beschlossenen Änderungen schon in den Plan eingearbeitet. Des Weiteren sieht der Bebauungsplan den Erhalt von Bestandsbäumen sowie die Anpflanzung neuer Bäume auf den Baugrundstücken vor.

Als Satzung beschlossen hat der Gemeinderat den Bebauungsplan Brühlen IV, zweite Änderung. Dieser betrifft die noch nicht bebauten Gebäude entlang der Silcher- und an der Rottweiler Straße sowie das Grundstück Silcherstraße 5. Die Planänderung beinhaltet, dass im Wohngebiet an der Silcherstraße auch Flachdächer zugelassen werden; im Mischgebiet an der Rottweiler Straße sind alle Dachformen zulässig.