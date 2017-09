Schömberg Neue Informationstafel am Steinkreis

Seit einiger Zeit häuften sich bei Wirtin Heidi Oesterle vom Schwarzenberger Landgasthaus Oesterle die Anfragen, wo denn der Steinkreis sei. "Bei einer Luftlinie von nicht einmal 200 Metern zwischen Gasthaus und Steinkreis sei der Bezug doch deutlich gegeben", so Oesterle. Sie sprach das Problem bei der Schömberger Touristik & Kur (TuK) an und gab den Impuls, eine Beschilderung zum Steinkreis anzubringen. Im Rahmen der Ausschilderung ist Stefanie Dickgiesser, Leiterin der TuK, aufgefallen, dass detaillierte Informationen zum aus 22 Steinen bestehenden Kreis fehlen. "Da der Schwarzenberger Steinkreis einer der größten in Deutschland ist, sollten wir diesen auf jeden Fall mindestens mit einer Informationstafel würdigen", so Dickgiesser.

Weiterer Findling dient als Fundament

Um dem Gebilde treu zu bleiben, kam mit der Informationstafel ein weiterer Sandsteinfindling als Fundament der Tafel hinzu. Nicola Strässer von Strässer Werbung aus Altburg nahm sich der Sache an und entwickelte im Nu die Informationstafel und die entsprechende Halterung auf dem Stein, die dann letztendlich vom Schömberger Bauhof aufgestellt wurde. "Die neue Tafel mit ihrem Fundament aus Sandstein passt sehr gut in den Steinkreis – und die Beschreibung erklärt endlich, was es mit den Steinen auf sich hat", waren sich Dickgiesser und Strässer einig.