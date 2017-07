Schömberg Neue Betreiber für Kurhaus gefunden

Die beiden arbeiteten zuletzt in einem Cateringunternehmen in Weil der Stadt. Sie haben aber bereits Erfahrung in der Selbstständigkeit. "Das Ziel ist es, ein gemeinsames Betreiberkonzept zu entwickeln um die Auslastung des Kurhauses zu steigern", sagt Stefanie Dickgiesser, Leiterin Touristik und Kur. "Wir sind froh, dass wir wieder ein qualitativ hochwertiges gastronomisches Angebot in unserem Kernort schaffen konnten", sagt Bürgermeister Matthias Leyn.