Schömberg Neue Bestmarke soll erreicht werden

Schömberg. Die DLRG-Ortsgruppe Oberes Schlichemtal lädt für Samstag und Sonntag, 19. und 20. November, zum 24-Stunden-Schwimmen im Schlichembad in Schömberg ein. Startschuss ist am Samstag um 12 Uhr, am Sonntag um 12 Uhr ist Siegerehrung.