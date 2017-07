Schömberg Neue Attraktion für Oberlengenhardt

Schömberg-Oberlengenhardt. Der Weg erstreckt sich auf einer Länge von 7,2 Kilometern rund um den Schömberger Ortsteil Oberlengenhardt auf Pfaden, Wald- und Schotterwegen sowie auf Asphalt und auf rund 100 Metern über eine Straße hinweg. Dieser Wechsel ist, den Ausführungen von Späth zufolge, ein wichtiger Bestandteil der Zertifizierung als Premiumweg.

Grundstückseigentümer eingebunden

"Das deutsche Wanderinstitut bescheinigte uns Potenzial, die Strecke zu zertifizieren, sodass wir entsprechend der Kriterien die Änderungen erarbeitet haben", sagte Späth. An drei Stellen werden dafür Teilstrecken neu als Pfad konzipiert. "Außerdem wurde die Streckenführung so angelegt, dass auch kleine Schönheitsfehler entlang des Weges umgangen werden", sagte Späth. Er hatte Lagerungsflächen in der Landwirtschaft im Blick.