Schömberg Neue Anlage geplant

In Schömberg ist der Bau eines neuen Kindergartens geplant. Die BEG will von Anfang an dabei sein und sich mit einer Fotovoltaikanlage und einem Blockheizkraftwerk als Energieversorger einbringen. Die Kooperation von Bürgern mit der Gemeinde spiele eine Schlüsselrolle bei der Energiewende in der Region, betonte Raab hierzu. Der Vorstand schlug vor, für das Geschäftsjahr 2016 den Anteilseignern eine Dividende von 1,5 Prozent auszuschütten, was einstimmig so genehmigt wurde.

Fragen der Versammlungsteilnehmer drehten sich um die Größe der geplanten Anlage, den Baubeginn des Kindergartens und damit die Realisierung des Projekts und ob die Eigenmittel der BEG auch für das Blockheizkraftwerk (BHK) ausreichen. Bezüglich BHK ist die BEG im Gespräch mit der Gemeinde über eine Beteiligung.

"Was passiert mit dem produzierten Strom aus der neuen Anlage?", war eine weitere Frage. "Da die Einspeisevergütung zurückgegangen ist, ist Eigenverbrauch natürlich wichtig und deshalb ein Gebäude mit hohem Strombedarf tagsüber wie der Kindergarten ein prädestinierter Standort", erläuterte Aufsichtsratsvorsitzender Alexander Stephan. "Wir sind auf einem guten Weg, eine vielleicht bessere Anlage als die ursprünglich geplante und damit ein sinnvolles ökologisches Projekt zu realisieren", ergänzte er. "Wir sehen bei diesem Projekt auch die Möglichkeit, neue Anteilseigner zu gewinnen", beantwortete er die Frage nach Wachstum bezüglich Anteilseignern – derzeit hat die Genossenschaft 116 Mitglieder, die 2500 Anteile halten.