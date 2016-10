Schömberg Nelkenstraße bleibt für Autos offen

Schömberg. Seit zehn Monaten wohnt der Antragsteller in der Nelkenstraße. Wie er nun in einem Schreiben an die Stadtverwaltung mitteilte, würden immer wieder Bewohner und Besucher des Hochhauses sowie Spaziergänger auf dem dortigen Feldweg so parken, dass die Ein- und Ausfahrt seines Grundstücks blockiert sei.

Er habe schon versucht, die Parker mit einem gespannten Flatterband in die Schranken zu weisen, was aber nicht gelungen sei. Auch zeigten sich die Autofahrer, die dort im eingeschränkten Parkverbot ihre Fahrzeuge abstellten, nicht einsichtig, so dass es zu Konfliktsituationen komme.

Der Anlieger schlug vor, auf dem Bereich gegenüber seiner Einfahrt Steinquader aufzustellen, um so ein Parken zu verhindern. Außerdem regte er an, die Nelkenstraße zu schließen, weil diese als Zufahrtsstraße zum Hochhaus genutzt werde.