Schömberg Nachwuchstalente drehen auf dem Platz auf

Der Wettergott meinte es am Vormittag noch gut mit den Tenniscracks, sodass sie nach Staffellauf und Biathlon auch Tennis spielen konnten. Auf dem ersten Sandplatz wurde Kleinfeld-Tennis unter der Leitung von Bayer und Lippus gespielt, auf dem anderen Sandplatz fand ein Training mit der Nummer eins der Damenmannschaft, Daniela Maus, statt. Auf dem dritten Sandplatz war mit Doppel, Mäxle und "King oft the Court" alles erlaubt, was den Teilnehmern gefiel.

Nach dem Mittagessen fiel die Erlebniswanderung auf dem Oberhohenberg aber buchstäblich ins Wasser. So wurde der Kinder- und Jugendtag in der Turnhalle mit sportlichen Aktivitäten fortgesetzt.

Das Abschlussgrillen fand dann wieder bei Sonnenschein neben dem Clubheim statt, wo es das beliebte Stockbrot und rote Würste gab. Insgesamt war es für die Nachwuchstalente des TC Schörzingen ein überaus erlebnisreicher und kurzweiliger Tag.