Schömberg Nach 40 Jahren braucht es mehr Platz

Schömberg. Nach "einer Zeit voller Segen" während der vergangenen 40 Jahre brauche das Gemeindezentrum jetzt "neuen Raum, mehr Platz", sagte Kröger. Die Pläne für den Erweiterungsbau waren bereits am Gebäudeeingang sichtbar. Zur Eröffnung des Fests sang die Lobpreisgruppe mit Band "Wir sind eins, ein Weg, ein Ziel, einen Gott der Lebendigkeit".

Nach dem Abendmahl versammelte sich die Gemeinde im nahen Festzelt. Unter den zahlreichen Gästen befanden sich Schömbergs katholischer Stadtpfarrer Johannes Holdt und Bürgermeister Karl-Josef Sprenger. Einen besonderen Auftritt bot am Nachmittag die Gesangsgruppe "Chor Online" der evangelischen Kirchengemeinde Endingen. Die klangvollen Chorvorträge regten nach Melodie und Text zum Mitsingen an. Alles passte zum Fest und an den bekannten Gospel- und Pop-Songs erfreuten sich die Gäste ebenso wie an den Freude spendenden Lobpreisliedern.

Vor 40 Jahren hatten die evangelischen Christen im Oberen Schlichemtal im Rahmen eines Festgottesdiensts die Einweihung des evangelischen Gemeindezentrums in Schömberg gefeiert. Das schlüsselfertige Gebäude kostete damals 450 000 Mark. Den Bauplatz im Bereich des Bahnhofs und der Plettenbergstraße hatte die Stadt der Kirchengemeinde überschrieben. Der damalige Pfarrer Baron hat das Bauvorhaben begleitet und am 19. Mai 1977 zusammen mit Prälat Askani im Rahmen eines Festgottesdienstes das neue kirchliche Zentrum eingeweiht.