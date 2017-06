Schömberg Musiker freuen sich auf Vorentscheid

Schömberg. "Wir sind gut drauf, sind optimistisch und freuen uns auf den Auftritt in Bad Mergentheim", sagt Jens Neher. Gut gelungen sei die Generalprobe vor wenigen Tagen beim "Abendmarkt" in Bad Cannstatt. Die Combo sei fürs Blechduell gut vorbereitet. Neher: "Jetzt schauen wir mal, was dabei raus kommt."

Beginn des Vorentscheids ist heute um 19 Uhr auf dem Marktplatz in Bad Mergentheim. Mit dabei sind die Jonge Remstäler aus Waiblingen, die Wüste Welle Big Band aus Tübingen, die Plettenberg Stammtischmusig aus Hausen am Tann/Schömberg, die New Jazzattack aus Bad Mergentheim sowie die Eschachtal-Musikanten aus Zimmern ob Rottweil. Michael Branik moderiert den Vorentscheid, der live im Radio übertragen wird. Die Plettenberg Stammtischmusig wird als dritte Gruppe auftreten. Jens Neher rechnet damit, dass die Musiker aus dem Schlichemtal kurz vor 21 Uhr auf die Bühne kommen werden. Das Ergebnis des Vorentscheids wird erst am späten Abend feststehen.

Die Gruppen spielen einen Pflichttitel, den sie aus einer Liste auswählen können, und ein freies Stück. Wer ins Finale kommt, entscheiden eine Jury, das Publikum vor Ort und das Votum der Zuhörer am Radio. Für die Plettenberg-Stammtischmusig kann heute per Telefon unter der Nummer 0137/2102003 oder per SMS mit dem Kennwort blech03 an die Nummer 40400 abgestimmt werden. Die Votingkanäle werden nach dem Auftritt aller Gruppen freigeschaltet.