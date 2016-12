Schömberg Musiker entlocken Patienten ein Lächeln

Die Tour des Lächelns wird in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge veranstaltet. Die positiven Rückmeldungen von den Kindern, den Mitarbeitern der besuchten Einrichtungen und der Öffentlichkeit bestärkte die Musiker, das Projekt kontinuierlich weiterzuentwickeln. Daher freuten sich die Initiatoren – nach dem vergangenen Jahr - auch in 2016 mit den Jungen und Mädchen der Kinderklinik Schömberg zu musizieren.

Therapeutin freut sich sehr

Daniela Schmidt, Musiktherapeutin der Kinderklinik Schömberg, hat sich über die E-Mail-Anfrage von "choice" vor einigen Wochen sehr gefreut: "Wir sind begeistert von der großartigen Resonanz, die der Auftritt hier in der Kinderklinik im vergangenen Jahr ausgelöst hat und finden es wunderbar, dass sich ›choice germany‹ wieder bereit erklärt hat, unsere Kinderklinik zu besuchen".