Schömberg Mit Schlauchkegeln, Disco und Festreden gefeiert

Nach einem Abendessen wurden die Punkte zusammengerechnet. Auf dem ersten Platz landete die Jugendfeuerwehr Simmersfeld.

Den zweiten Platz belegte die Jugendfeuerwehr Bad Teinach-Zavelstein, gefolgt von der Jugendfeuerwehr Ebhausen auf dem dritten Platz.

In der anschließenden Jugenddisco feierten die Jugendlichen gebührend Ihren Erfolg.

Jugendleiter Holger Rössler und Gesamtwehrkommandant Rainer Zillinger bedankten sich in ihren Festansprachen bei der Gemeindeverwaltung Schömberg und allen Helfern, die zum Gelingen der Feier beigetragen haben.

Seit der offiziellen Gründung im Jahre 1986 sind bis heute 76 Kameraden der Jugendfeuerwehr in die aktiven Einsatzabteilungen gewechselt.

Zillinger fügte noch hinzu, dass Jugendfeuerwehr in Schömberg schon viel früher praktiziert wurde. Schon ab dem Jahr 1977 gab es hier erste Aktivitäten.

Viele Gäste gab es zu begrüßen. Darunter Kreisbrandmeister a.D. Gerhard Berger und Joachim Bley vom Landratsamt Calw. Ganz besonders freuten sich die Brandbekämpfer darüber, alte Jugendbetreuer und Männer der ersten Stunde bei der Veranstaltung zu begrüßen.

Derzeit gehören 33 Jugendliche im Alter zwischen zehn und 17 Jahren der Jugendfeuerwehr Schömberg an, die von einem Team aus zwölf Ausbildern betreut werden. Was sie antreibt ist der Umgang mit Technik, die Kameradschaft und natürlich der Spaß an der Sache.