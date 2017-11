Schömberg Mit Kreisel den Verkehr entzerren

Bei dieser Gelegenheit soll auch die Bushaltestelle um 30 Meter verschoben werden. Zudem ist geplant, sie barrierefrei zu gestalten, sagte Panther. Er ging auch auf den Zeitplan ein. So sollen die Arbeiten im April oder Mai 2018 beginnen und am Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Die Probleme liegen im Detail. So soll nicht nur ein Kreisel gebaut werden: Von der nördlichen Seite ist eine Einbahnstraße mit Gehweg vorgesehen. Die Hugo-Römpler-Straße soll in Richtung Lindenstraße ebenfalls zur Einbahnstraße werden. Bis jetzt dürfen auf diesem Abschnitt nur Anlieger fahren. Ein betroffener meldete sich bei der Bürgerfragestunde zu Wort. So fürchtet Lothar Theurer, Mitinhaber des Geschäfts Jakob Bäuerle und Sohn Geschenke/Haushaltswaren, den zusätzlichen Verkehr, sollte die Hugo-Römpler-Straße von der Anlieger- zur Einbahnstraße werden. Er glaubt, dass er in diesem Fall nicht mehr in seine Garage fahren könne.

Mit Verweis auf die Rückstaus in der Schwarzwaldstraße während der Straßensperrungen im Enztal stellte Bürgermeister Matthias Leyn klar, dass etwas getan werden müsse. Nach seinen Informationen würden das Lebensmittelgeschäft Edeka sowie der Drogeriemarkt Rossmann Ende 2018 in die Räume in der Neuen Mitte einziehen. Auch die Gemeinde müsse ihre Hausaufgaben erledigen. Die strittigen Punkte müssten mit den Betroffenen geklärt werden. "Erst dann wird eine Genehmigung vorgelegt", versprach Leyn.

Tempo-30-Zone angeregt

Gemeinderat Andreas Ehnis (CDU) hingegen will das Volksbankgebäude an der Hugo-Römpler-Straße besser einbinden und nicht als reine Insel sehen. Er regte an, eine Tempo-30-Zone einzurichten. Beim Pavillon an der Ortsdurchfahrt regte er Kurzparkplätze an. Es müsse eine ganzheitliche Lösung geben.

Genug Stellschrauben

Die vorgelegten Planungen seinen nicht in Stein gemeiselt, versicherte dagegen Leyn: "Stellschrauben gibt es genug." Diplomingenieur Siebner ergänzte, dass vom Landratsamt und vom Regierungspräsidium bereits viele Anregungen in die derzeitige Planung eingeflossen seien. Für Gemeinderat Gerold Kraft (Unabhängige Wählervereinigung) ist es wichtig, dass eine verkehrliche Lösung gefunden werde, um die Geschäfte weiter gut zu erreichen. Gemeinderat Martin Hackenberg (CDU) wollte wissen, wie sich die Verkehrsdichte in Zukunft entwickelt. Leyn antwortete, dass wegen des Drogeriemarktes Rossmann 600 bis 1000 Fahrzeuge zusätzlich pro Tag kämen.