Schömberg Mit ihrer "Eiffelschanze" ins Bundesfinale gelangt

Ideen für Sprungschanzen waren gefragt

Unter dem Motto "IDEENsprINGen" waren Mädchen und Jungen deutschlandweit aufgerufen gewesen, eine Ski-Sprungschanze zu entwerfen, die als lokales Wahrzeichen denkbar wäre, aber auch ingenieurtechnischen Kriterien entspricht.

Im Berliner Technikmuseum wurden am Freitag die Sieger des Bundeswettbewerbs ausgezeichnet. Bei dem "Eiffelschanze" genannten Entwurf der Schömberger handelt es sich um eine elegante, reduzierte Fachwerkkonstruktion, die sich auf einen fast schon überschlanken Bogen stützt. Die räumliche Stabilität des Entwurfes sei eindeutig ablesbar, so die Jury. Beim Namen wird auf den französischen Ingenieur Gustave Eiffel hingewiesen. Auf die konsequente Zusammenführung der Fachwerkstäbe in den Knotenpunkten sollte laut Jury im Modell (und bei einem Bauwerk) geachtet werden, dass dies für den klaren Kraftfluss eines Fachwerksystems erforderlich ist. Der Entwurf zeichne sich durch sein weit gespanntes Leichtbautragwerk, die gut gewählten Dimensionen der Tragelemente und die überzeugende Gestalt aus.