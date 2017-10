Schömberg "Mit der Homosexualität offen umgehen"

Kennengelernt haben sich die beiden 2007 in einer Balinger Diskothek. Sie haben, wie berichtet, am 10. Oktober standesamtlich geheiratet. Noch kein Thema sei für sie die Adoption eines Kindes, die seit 1. Oktober möglich ist, gaben sie den Schülern offen Auskunft. Broß betonte, er und sein Partner fühlten sich als Vorreiter in der Region, weil sie sich zu ihrer Homosexualität offen bekennen. "Das ist in einer Großstadt natürlich ganz was anderes und viel einfacher."

Mit ihrer Haltung, sagen die beiden, "wollen wir auch anderen helfen und diese ermutigen, offen mit ihren Gefühlen und ihrer Liebe umzugehen". Das Paar appellierte an die Schüler, Homosexuelle gleich zu behandeln wie Heterosexuelle: "Die gleichgeschlechtliche Liebe ist ebenso eine Herzenssache wie die Liebe zwischen Mann und Frau."

Am Ende der laut Angele "wohl einzigartigen Schulstunde, die den Schülern lange in Erinnerung bleiben wird", stand für die Gastronomen und den Lehrer fest, dass Treffen wie dieses viel dazu beitragen können, "Vorurteile, die es in der Gesellschaft noch gibt, abzubauen".