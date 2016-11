Schömberg Michi Frank neuer Kommandant

Schriftführer Lucas Mager eröffnet in Vertretung des erkrankten Kommandanten Andreas Ackermann die Versammlung. Die Berichte des stellvertretenden Kommandanten, Schriftführers und Kassierers zeigten, dass das Jahr für die Garde erfolgreich gewesen ist. Neben den Auftritten am Hergottstag und am Volkstrauertag war eine Abordnung beim 80. Geburtstag Seiner Königlichen Hoheit Herzog Carl von Württemberg mit von der Partie.

Die Kassenprüfer bescheinigten dem Kassierer eine tadellose Kassenführung. Das Plus in der Kasse soll im Jubiläumsjahr in neue Hüte und Uniformen investiert werden. Nach der einstimmig erteilten Entlastung des Vorstands, die von Tommy Geiger beantragt wurde, gab es Ehrungen. Vier Gardisten wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt: Wolfgang Probst, Werner Schempp und Ernst Ritter.

Vor den Wahlen verlas Vize-Kommandant Andreas Schirmer eine Erklärung des erkrankten Kommandanten Andreas Ackermann. Aus beruflichen Gründen sehe er sich gezwungen, das Amt des Kommandanten und Vorsitzenden abzugeben. Für ihn wählte die Versammlung Michi Frank zu seinem Nachfolger. Außerdem wurden Andreas Bantle (Kämmerer) und Arnold Lehmann (Beisitzer) in den Vorstand gewählt.