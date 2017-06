Schömberg Merz: "Uns geht’s gut"

Dort, an der berühmten Garden-Route hat es in den vergangenen Tagen zunächst einen Sturm und dann ein Flammeninferno gegeben. Dort wüteten die schlimmsten Brände seit Jahrzehnten. Betroffen war vor allem der malerische Küstenort Knysna. So sollen Personen in den Flammen ums Leben gekommen sein, viele mussten vor den Buschbränden flüchten.

Ines und Andreas Merz teilen mit, dass die Flammen erst wenige Meter vor ihrem Domizil Halt gemacht hätten, weil sich glücklicherweise der Wind gedreht habe.

"Nach der ersten Bestandsaufnahme sind wir aber ohne größere Probleme davon gekommen". Schwierigkeiten gebe es mit dem Wasser. "Das war eh schon knapp, und jetzt nach dem Löschen und nachdem Rohre geplatzt sind, ist die Lage noch problematischer." Gleichwohl sei die Stimmung in Knysna zuversichtlich. "Die Leute helfen sich gegenseitig. Es gibt viele Anlaufstellen für Essen und Dinge des täglichen Bedarfs." So haben die beiden Schömberger einen Vater mit seinem Sohn aufgenommen, die ein Gästehaus hatten, das abgebrannt ist.