Schömberg Meditationskurs in der Fastenzeit startet

Beginn ist am Freitag, 10. März, um 19.30 Uhr. Dieser Schnupperabend ist frei. Weitere Termine sind immer donnerstags am 16., 23. und 30. März sowie am 6. April. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro. Kursleiter ist Gemeindereferent und Meditationsleiter Wolfgang Schmid.

Die Teilnehmer lernen grundlegende Meditationstechniken und üben sich darin, ihren Geist zu fokussieren und zu entspannen. Ziel ist es laut Ankündigung, zur eigenen Mitte zu finden und daraus für den Alltag mehr Achtsamkeit und Gelassenheit zu gewinnen. Der Kurs ist auch für Neueinsteiger geeignet.

Mitzubringen sind eine Wolldecke oder Yogamatte und bequeme Kleidung. Nach dem fünfwöchigen Einführungskurs besteht die Möglichkeit, vor Ort eine Meditationsgruppe zu gründen oder sich einer bestehenden Gruppe anzuschließen.