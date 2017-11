Schörzingen. Am vergangenen Wochenende hat das Stück "Nix Geld, nix Liebe" in der Oberhohenberghalle Premiere gefeiert. Am Sonntag, 3. Dezember, tritt die Schörzinger Theatergruppe nun in Zepfenhan auf, Hallenöffnung ist um 15 Uhr, Beginn um 17 Uhr. Seit Monaten haben die Schörzinger Laienspieler geprobt, um ihrem Publikum auch in diesem Jahr wieder eine unterhaltsame Vorstellung bieten zu können. Regisseurin Angelika Bertsch und Maskenbildnerin Petra Schwaibold stehen bereit, um im Hintergrund die Fäden zu ziehen. Die Fans der Theatergruppe dürfen sich freuen, denn in der Komödie geht es ziemlich turbulent zu.