Schömberg Livemusik mitten im Geschäft

Ab 12.30 Uhr marschieren Tanzgruppen und die Streicherklassen der Ludwig-Uhland Schule zum Lindenplatz und gestalten den Beginn des Mittagskonzerts gemeinsam mit "Hearts IV". Der Tag klingt aus mit dem Komos Ensemble um 20.30 Uhr in der katholischen Kirche in Schömberg.

Die Barockband beginnt Sonntag, 25. Juni, um 10 Uhr mit einem musikalischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche. Es erklingt das Konzert für drei Geigen aus der Tafelmusik von Telemann. Um 16 Uhr findet das Abschluss-Orchester-Konzert im Kurhaus Schömberg statt. Es wird das Klavierkonzert Nr. 1 in C-Dur op. 15 von Beethoven und die Sinfonie Nr. 8 h-Moll "Die Unvollendete" von Schubert aufgeführt.

Zum ersten Mal gastiert der Hornist Olivier Picon in Schömberg. Er verleiht zusammen mit Tobias Schabenberger am Hammerflügel in den Hornsonaten von Beethoven und Danzi seiner Brillanz auf dem Naturhorn Ausdruck. Das Komos Ensemble steht für Alte Musik und Improvisation. Die vier jungen Musiker Rahel Klein (Barockcello und Viola da Gambe), Laura Jörres (Barockvioline), Miguel Bellas (Barockgitarre und Theorbe) und Dominik Richter (historische Perkussion und Zink) verbinden in ihren Arrangements die Musik des Mittelalters, der Renaissance und des Barock mit modernen Elementen und Musik aus aller Welt.