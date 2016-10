Schömberg "Leistungsstark und vielfältig"

Schömberg und Schörzingen stünden hinsichtlich der Nahversorgung und Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs sowie der medizinischen Versorgung gut da, betonen Karl-Josef Sprenger und Juliane Haas. Kurze Wege ermöglichten auch den älteren Mitbürgern den Einkauf im Städtle.

Damit dies so bleibe, seien alle aufgefordert, die bestehende Handels- und Handwerksstruktur mit ihrem Einkauf zu stützen und zu stärken – in Schömberg wie in Schörzingen. Die Stadt sei attraktiv bei Dienstleistungen, Handwerk und Handel: Dies beweise die große Zahl von Kunden aus dem Oberen Schlichemtal und den angrenzenden Landkreisen Rottweil und Tuttlingen, die das Angebot in der Stauseestadt schätzten und wahrnähmen.

Immer wieder zeige sich, dass langjährige Kundenbeziehungen Bestand haben, wenn Service und Beratung stimmten. Dieses Vertrauen möchten sich die Schömberger Gewerbebetriebe auch in Zukunft als "Qualitätssiegel" anheften können – und im Rahmen der Gewerbeschau unter Beweis stellen.

Die Leistungsschau wird um 11.30 Uhr eröffnet. Für Unterhaltung sorgt die Stadtkapelle, das DRK bewirtet.